حوادث
عزل رئيس بلدية تارجيست
أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أخيرا، حكمها في الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية من أجل عزل رئيس جماعة تارجسيت الجديد ( م. ب ) بسبب اختلالات تدبيرية ارتكبها أثناء شغله منصب نائب الرئيس للجماعة ذاتها. وعلم من مصدر مطلع، أن المحكمة، قضت بعزل الرئيس الجديد لجماعة تارجسيت ونائبه ( ن.أكمل القراءة »
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