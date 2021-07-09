الرياضة
فاخر ينفي عودته إلى “طاس”
نفى محمد فاخر، مدرب شباب المحمدية، أن يكون قد لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي من جديد، من أجل استخلاص مستحقات في ذمة فريقه السابق الرجاء الرياضي. وأكد فاخر، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أنه تفاجأ للأخبار المتداولة بهذا الخصوص، مبرزا أن الحكم الذي استخلص من “طاس” شامل لكل مستحقاته، متسائلاأكمل القراءة »
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