الصباح الفني
باهي: السخرية سلاح
أنت شاعر ومسرحي وإعلامي وفنان… أي هؤلاء الأقرب إلى قلبك؟ كلمة “الأقرب” تقتضي وجود مسافة بيني وبين هذا الشاعر والمسرحي والإعلامي والممثل… والواقع أنني أشعر بأني كل هؤلاء. وأحبني شاعرا ومسرحيا وإعلاميا… إلا أنه لم يعد بيدي أن أكون ما أريد. هذه الحياة بسياقاتها وشخوصها واضطرابها هي التي صارت تقررأكمل القراءة »
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