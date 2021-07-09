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“البام” يفقد منتخبين “كبارا” في الشرق
رفض العديد من المنتخبين “الكبار”، ضمنهم أكثر من 10 رؤساء جماعات، ورئيس مجلس إقليمي، ونائب برلماني، ونحو 200 مستشار جماعي، العودة إلى الأصالة والمعاصرة، بسبب تزكية الحزب لمنتخب “كبير” مدان ابتدائيا أمام محكمة جرائم الأموال بفاس. وعلمت “الصباح” من مصدر حزبي، أن مصطفى توتو، البرلماني “البامي” في جرادة، رفض العودةأكمل القراءة »
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