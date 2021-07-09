الرياضة
المحمدية يحرج آسفي بميدانه
القيرع واصل التألق والفريق العبدي في دائرة الشك واصل أولمبيك آسفي تواضعه، بعد تعادله أمام شباب المحمدية، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أول أمس (الأربعاء)، بملعب المسيرة الخضراء، ضمن الدورة 26 لبطولة القسم الأول. وكان فريق المحمدية سباقا إلى افتتاح حصة التهديف، بواسطة لاعبه كمال القيرع فيأكمل القراءة »
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