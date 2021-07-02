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أســــــرة

الهدر المدرسي… “ماكاينش معامن”

منذ 3 دقائق
شباب يرى أن ضعف التوجيه وغياب الأفق وراء الظاهرة «أش طفروه اللي قبل مني عاد نطفروا أنا”، “لا صحة لا تعليم علاش أنضيع وقتي المهم تعلمت ووعيت”، “ماكينش معامن حسن ندوز الوقت تا يحن مولانا”….من بين التعابير التي أصبحت نقطة تجمع شباب اليوم في واد الضياع، الذي تسبب فيه الهدرأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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