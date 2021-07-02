الصباح الفني
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يقود سيارته 34 عاما دون رخصة اكتشفت الشرطة الألمانية رجلا تمكن من قيادة سيارته على مدار 34 عاما دون رخصة قيادة. وأوضحت الشرطة الألمانية، الثلاثاء الماضي، أنها قامت بتفتيش الرجل الذي تجاوز حدود السرعة، لتكتشف أنه لا يملك رخصة قيادة منذ أكثر من 3 عقود. وأضافت الشرطة أن الرجل (69أكمل القراءة »
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