الرياضة
احتجاجات في نصف نهائي الكأس النسوية
إناث الجيش وأيت إيعزة يتأهلن إلى النهائي تأهلت إناث الجيش الملكي ورجاء أيت إيعزة إلى نهائي كأس العرش للموسم الرياضي 2019-2020، بفوزهما في مباراتي نصف النهاية، على أطلس 05 للفقيه بنصالح وشباب أطلس خنيفرة على التوالي، بالملعب الكبير لمراكش، أول أمس (الأربعاء). وتمكن رجاء أيت إيعزة من حسم نتيجة مباراتهأكمل القراءة »
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