الصباح الفني
“زايني” في “الطوندونس”
تصدرت أغنية “زايني” للفنانين عادل أصيل وأيوب أفريكانو “الطوندونس” في موقع التواصل “يوتوب”، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة بلغت حوالي مليوني مشاهدة. وكتب ولحن الفنانان عادل و أيوب أغنية “زايني” التي صورت على طريقة “فيديو كليب، تحت إشراف المخرج حمزة اليملاحي، فيما قام بتوزيع الأغنية “ديجي أفريكانو”، وتميزت بمزج الموسيقى الإلكترونيةأكمل القراءة »
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