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الصباح الفني

“زايني” في “الطوندونس”

منذ دقيقتين
تصدرت أغنية “زايني” للفنانين عادل أصيل وأيوب أفريكانو “الطوندونس” في موقع التواصل “يوتوب”، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة بلغت حوالي مليوني مشاهدة. وكتب ولحن الفنانان عادل و أيوب أغنية “زايني” التي صورت على طريقة “فيديو كليب، تحت إشراف المخرج حمزة اليملاحي، فيما قام بتوزيع الأغنية “ديجي أفريكانو”، وتميزت بمزج الموسيقى الإلكترونيةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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