حوادث
كوكايين وأقراص بـ “رانج روفر”
حجزت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببرشيد، أخيرا، كميات من الكوكايين والشيرا والأقراص المهلوسة والخمور على متن سيارة فاخرة من نوع “رانج روفر” بمدخل المدينة، لاذ سائقها بالفرار نحو وجهة مجهولة. وأوضح مصدر “الصباح” أن عناصر الدرك حاولت توقيف سائق السيارة الفاخرة للتأكد من هويته وفحص العربة، لكنه لاذ بالفرارأكمل القراءة »
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