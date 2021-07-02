الرياضة
الجمهور في البرلمان
غياب الفردوس أجل مناقشة الموضوع إلى الاثنين المقبل علمت «الصباح» أن مجلس النواب سيدرس إمكانية عودة الجماهير إلى الملاعب، خلال نهائي كأس محمد السادس، الذي سيجمع الرجاء الرياضي باتحاد جدة السعودي في 21 غشت المقبل، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط. وكان متوقعا مناقشة الموضوع بقبة البرلمانأكمل القراءة »
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