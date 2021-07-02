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حوادث

5 سنوات لمتهم بسرقة سيارات

منذ دقيقتين
كان موضوع عشر شكايات ورفض الامتثال للشرطة بمدخل تاركيست قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، بإدانة شخص، والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، من أجل جناية السرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل باستعمال مفاتيح مزورة والكسر. ومثل المتهم أمامأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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