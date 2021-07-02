حوادث
5 سنوات لمتهم بسرقة سيارات
كان موضوع عشر شكايات ورفض الامتثال للشرطة بمدخل تاركيست قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، بإدانة شخص، والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، من أجل جناية السرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل باستعمال مفاتيح مزورة والكسر. ومثل المتهم أمامأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا