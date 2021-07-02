وطنية
رباح: الشائعات دمرتني
وزير الطاقة دافع عن رؤساء “بيجيدي” المفسدين وقال إنه لا يملك شيئا برأ عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ورئيس مجلس القنيطرة، رؤساء ومنتخبي حزبه من شرك الفساد المالي والإداري، محملا مسؤولية ذلك، لفاشلين سياسيين، يروجون شائعات دمرته ودمرت حزبه، عن طريق أشخاص ومواقع ووسائط. ودافع رباح في ندوة صحافيةأكمل القراءة »
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