وطنية
الإرهاب يكبد إفريقيا خسارة 171 مليار دولار
افتتح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، رفقة فلاديمير فورونكوف، نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مقر مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتدريب الأفارقة، أول أمس (الخميس). وقال الوزير إن اختيار المغرب شريكا في إنشاء هذا المكتب دليل على الثقة والاحترام التي تحظى به الإستراتيجية الوطنيةأكمل القراءة »
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