مجتمع
إحداث لجنة الانتخابات ببرشيد
ترأس نور الدين أوعبو، عامل برشيد، رفقة المصطفى الهيبي، وكيل الملك بابتدائية المدينة، الأربعاء الماضي، الاجتماع الأول للجنة الإقليمية للانتخابات، بحضور عدد من مسؤولي الأحزاب الممثلة بتراب الإقليم. وجاء الاجتماع سالف الذكر تفعيلا للدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل، ما دفع المسؤول الأول عن الإدارة الترابية إلى تأكيد “أهمية اللقاءأكمل القراءة »
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