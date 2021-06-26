حوادث
تفكيك شبكة كوكايين ببرشيد
أسفرت الجهود الحثيثة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي برشيد، عن تفكيك شبكة تتكون من شخصين، لترويج المخدرات الصلبة “الكوكايين”، بين برشيد والمحمدية. وحسب مصدر “الصباح” تمكنت عناصر الدرك من إيقاف مساعد البارون على متن سيارة رباعية الدفع على مشارف برشيد، وضبطت بحوزته بعض لفافات المخدرات الصلبة، فجرى اقتيادهأكمل القراءة »
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