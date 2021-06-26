حوادث
مخدرات في مصابيح تقليدية بفاس
كانت في طريقها إلى أوربا عبر وكالة للنقل الدولي للإرساليات أودعت خمسينية، أخيرا، جناح النساء بسجن بوركايز ضاحية فاس، بعد متابعتها بجنح «مسك المخدرات ونقلها ومحاولة تصديرها إلى الخارج وبغرض الاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير»، بعد اعتقالها وعشريني لمحاولتهما تصدير كمية من المخدرات محشوة في مصابيح تقليدية الصنع. وأجلتأكمل القراءة »
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