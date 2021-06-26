اذاعة وتلفزيون
تتويج التلفزيون بجائزة التبادل المتوسطي
تقرير حول الأخبار الزائفة في زمن الوباء يتفوق في “كوبيام” توج المؤتمر الدائم للقطاع السمعي البصري لبلدان البحر الأبيض المتوسط (كوبيام)، في دورته الخامسة، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بجائزة أحسن تقرير إخباري للتبادل المتوسطي. وحمل المؤتمر في دورته الخامسة تيمة “الإعلام والعلوم: أهمية المعلومات الدقيقة في مواجهة الأخبار الزائفة” وموضوعأكمل القراءة »
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