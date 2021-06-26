خاص
حقوقي في مواجهة حقوقيين
قراءة في رسائل التامك وخلفيات انتقاده من حقوقيين ومحسوبين على «بيجيدي» بقلم: يونس وانعيمي (*) اعتدنا في الواقع على مسؤولين عموميين أشباه أشباح، لا يتواصلون، ولا تجدهم يتفاعلون بحيوية حول ما يكتب عنهم وعن مؤسساتهم، ولا تجدهم ينتفضون للدفاع علنا، وبأوجه مكشوفة، عن مبادئهم حتى ولو تطلب منهم ذلك المجازفةأكمل القراءة »
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