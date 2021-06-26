حوادث
حجز مخدرات “مغربية” بـ16 مليون دولار
شرطة إيطاليا أوقفت بلغاريين لهم علاقة بمافيا صقلية حجزت الشرطة الإيطالية أطنانا من المخدرات “المغربية” تقدر قيمتها المالية بـ 16 مليون دولار، بعد توقيف يخت شراعي أمام الساحل الغربي لجزيرة صقلية، في عملية أمنية نوعية شاركت فيها طائرات مراقبة تابعة للبحرية الإيطالية. وكشفت الشرطة الإيطالية تلقيها معلومات بخصوص تهريب أطنانأكمل القراءة »
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