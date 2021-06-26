الرياضة
هل يحقق الوداد “ريمونتادا” النهائي؟
أساسيو الفريق جاهزون وكورونا يربك كايزر شيفز ومنحة مغرية لتحفيز اللاعبين تتجدد مواجهة الوداد وكايزر شيفز الجنوب إفريقي، اليوم (السبت)، في جوهانسبورغ، لحساب إياب نصف نهاية عصبة أبطال إفريقيا، في الخامسة بالتوقيت المغربي، في فرصة ثانية لممثل المغرب، من أجل تصحيح هفوة مباراة الذهاب، والتي خسرها بملعبه بهدف لصفر. وبعدأكمل القراءة »
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