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شهادات
شبح المقاطعة “إن نسبة المشاركة في العملية الانتخابية، تحكمها مقاربة بعناصر موضوعية وشخصية متداخلة، وتحدد نسبها قطعا التراكمات السابقة. وأكيد لن تكون بالمستوى المطلوب والمراهن عليه، وستناهز النسب السابقة نفسها مع ميل حاد نحو التناقص. المنظومة القانونية والسياسية استشعرت الخطر وحددت يوما واحدا للاقتراع لعدة استحقاقات، لكن لم ولن تجدأكمل القراءة »
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