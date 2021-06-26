حوادث
“أوديو” طائش يفضح خيانة زوجية
الزوجة كانت في دردشة مع عشيقها فسجل الحوار ووصل لهاتف شريكها تسببت تكنولوجيا الهواتف الذكية، مرة أخرى، في إيداع متزوجة وعشيقها المتزوج، رهن الحراسة النظرية، وتقديمهما أمام وكيل الملك لدى ابتدائية إيمنتانوت، أول أمس (الخميس) في فضيحة اهتزت لها جماعة “إشمرارن”، بالمدينة نفسها. وعلمت “الصباح” أن قرار النيابة العامة انتهىأكمل القراءة »
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