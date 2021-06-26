ملف الصباح
مناورات “فيسبوكية” قبل الموعد
نشطاء يشهرون أسلحة الانتقادات والاتهامات في حربهم على أحزاب وآخرون يعلنونها “باردة” يتجدد، مع اقتراب موعد الانتخابات بالمغرب، الجدل حول المشاركة في الاستحقاقات التشريعية أو العزوف عنها، سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص، على موقع “فيسبوك”، الذي يتحول إلى حلبة للصراعات السياسية الظاهرة للعلن والخفية أيضا. ويخرج الكثير منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا