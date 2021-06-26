حوادث
رفض السراح للمعتدي على محام بأزيلال
رفضت المحكمة الابتدائية بأزيلال، تمتيع موقوف شتم محاميا في بهو المحكمة، منحه السراح المؤقت بناء على طلب دفاعه، وقررت إبقاءه رهن الاعتقال، مع تأجيل الملف إلى جلسة الخميس المقبل، لمناقشته والاستماع إلى كل الأطراف، بعد أن ساندت هيأة المحامين الشباب المحامي المستهدف بالإهانة أثناء تأدية واجبه المهني، وأصدرت بيانا تنددأكمل القراءة »
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