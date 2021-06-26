الأولى
شيك بـ 10 ملايير يسقط رجل أعمال
ارتباك ببنوك بعد اعتقاله بسبب قروض ومعاملات بالملايير وكان يشتغل في مجال استيراد الغاز ثم حول أنشطته إلى العقار تجري بالمحكمة الزجرية عين السبع، محاكمة رجل أعمال، تورط في إصدار شيك بدون رصيد يصل مجموع المبالغ التي يتضمنها إلى 10 ملايير، لم يستطع توفيرها عند تقديمه أمام العدالة. وأفادت مصادرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا