fbpx
الأولى

شيك بـ 10 ملايير يسقط رجل أعمال

منذ 55 ثانية
ارتباك ببنوك بعد اعتقاله بسبب قروض ومعاملات بالملايير وكان يشتغل في مجال استيراد الغاز ثم حول أنشطته إلى العقار تجري بالمحكمة الزجرية عين السبع، محاكمة رجل أعمال، تورط في إصدار شيك بدون رصيد يصل مجموع المبالغ التي يتضمنها إلى 10 ملايير، لم يستطع توفيرها عند تقديمه أمام العدالة. وأفادت مصادرأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 55 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى