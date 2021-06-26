أخبار 24/24
الباحثون يرفضون بلقنة الجامعة
انتفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بقوة، ضد مشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، معبرا عن رفضه المطلق لمضمون صيغة 12 يونيو الجاري، ودعوته الوزارة إلى الإسراع بعقد اجتماع للجنة المشتركة. وحذرت النقابة التي اكتسحت انتخابات اللجن الثنائية، من العواقب “الوخيمة” للمشروع على المنظومة، مؤكدة بعد دراستها لمسودتيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا