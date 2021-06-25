الصباح الفني
الصيف يعيد لمجرد إلى الساحة
أعلن المغني سعد لمجرد على صفحته الرسمية بـ «إنستغرام»، عودته إلى الساحة الفنية، بأعمال قال إنها «صيفية». وجاء في التدوينة التي أرفقها بصورة ارتدى فيها لمجرد بذلة سوداء نالت إعجاب متابعيه، أنه منشغل في الوقت الراهن بالتحضير لأعمال جديدة، لم يكشف تفاصيلها، إذ اكتفى بكتابة «مفاجآت بالجملة هذا الصيف». وحظيتأكمل القراءة »
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