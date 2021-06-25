الأولى
ترقية أشباح بوزارة الرياضة
احتقان وسط الموظفين بسبب الكروج وحيسو واختلالات في التعامل مع الرياضيين السابقين يسود الاحتقان داخل وزارة الثقافة والشباب والرياضة، بسبب ترقية بعض الموظفين الأشباح من الرياضيين السابقين، المستفيدين من الوظيفة العمومية، نتيجة الإنجازات التي حققوها في مسارهم الرياضي. وأثارت وثيقة، حصلت “الصباح” عليها، حفيظة موظفي الثقافة والشباب والرياضة، تؤكد استفادةأكمل القراءة »
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