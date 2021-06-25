الصباح الفني
العلوي: مهرجان التبادل أصبح عالميا
في نظر محمد العلوي ما هي رسائل مدير مهرجان التبادل الثقافي؟ أشتغل مديرا للمهرجان، وأستطيع الجزم أنه أصبح ينافس الملتقيات العالمية، إذ حمل هم نشر قيم التسامح والتعايش ومحاربة التطرف، معتمدين على الدبلوماسية الروحية لأمير المؤمنين، ومنها احترام التنوع الثقافي والحوار بين الأديان، تجسيدا للنموذج المغربي، فالمغرب يحتضن ثلاثة أديانأكمل القراءة »
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