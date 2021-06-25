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حوادث

فرقة أمنية لمواجهة العصابات بمراكش

منذ 4 دقائق
تعززت مصالح الأمن بمراكش، بداية الأسبوع الجاري، بإحداث فرقة أمنية جديدة متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية، وملاحقة أفرادها المبحوث عنهم في إطار القضايا الكبرى، فضلا عن مباشرة الأبحاث والتحقيقات الجنائية في الجرائم الموسومة بالتعقيد والجرائم العالقة ذات الصلة بأنشطة العصابات. وأفاد مصدر مطلع أن الفرقة العصابات ستعمل بالتنسيق مع فرقةأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق
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