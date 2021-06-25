مجتمع
المقاهي المتنقلة… مشروع من رحم الوباء
سيارات لبيع فناجين القهوة تنتشر مثل الفطر على قارعة الطريق عكس الفكرة السائدة حول توقف الكثير من المهن واندثار أخرى في زمن الجائحة، ظهرت مهن جديدة في عز الوباء، خاصة بعد توقف جل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، ما فتح الباب أمام مهن أخرى، من قبيل المقاهي المتنقلة، التي أصبحت منتشرة مثلأكمل القراءة »
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