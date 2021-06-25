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الرياضة

رسالة رياضية: أندية

منذ 5 دقائق
عبد الإله المتقي
تعاني أغلب أندية البطولة الاحترافية مشاكل مالية وتدبيرية، ففي أسبوع واحد هدد لاعبو اتحاد طنجة بالإضراب، وأضرب لاعبو شباب بنكرير، قبل مباراتهم الحاسمة أمام أولمبيك الدشيرة، فأين الخلل؟ تحاول الجامعة، حقا، إخضاع الأندية لنوع من مراقبة التدبير، بأمل تحقيق نوع من التوازن المالي، بين الإنفاق والموارد، لكن هذه المراقبة تصطدمأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق
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