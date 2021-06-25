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تشكيل وثقافة بموسم أصيلة
الملتقى يعود في دورته الثانية والأربعين بعد توقف اضطراري بسبب كورونا تنطلق اليوم (الجمعة) الدورة الأولى للفنون التشكيلية، ضمن موسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة ، وذلك عبر دورتين، في الصيف وفي الخريف بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة)، والمجلس البلدي لأصيلة. وستخصصأكمل القراءة »
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