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الرياضة

22 سنة للمعتدين على حكم بوقنادل

منذ 4 دقائق
المعتدى عليه يرفض التنازل عن المتابعة القضائية رغم حكم العصبة أصدرت اللجنة التأديبية التابعة لعصبة الغرب لكرة القدم عقوبات قاسية في حق المعتدين على الحكم أسامة الطلحاوي خلال المباراة، التي جمعت وداد تيفلت بالكواكب القنيطري، لحساب منافسات القسم الشرفي الممتاز. وأوقفت اللجنة التأديبية خمسة لاعبين عن ممارسة كرة القدم لمدةأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق
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