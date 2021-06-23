أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الخميس من جريدة الصباح

“بيجيدي” يجيش أتباعه ضد الداخلية”… “هجوم على مصلين بأكادير”… “المنع من مزاولة الصحافة

لعصابة الابتزاز الإعلامي”…”فيديو جنسي لقيادي في “المصباح”… “21 تظلمـا لقضـاة

بسبب الانتقالات”… “”بلوكاج” يعطل قانون الاستثمار”… “مناورات لشرعنة هدم مآثر بمراكش”… ملف خاص بعنوان “الثقافة الجنسية… “لا علاقة”… روبورتاج بعنوان “صـيـف بـدون مـخـيـمـات”… “ديون الأندية في مرمى الشركات”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة تجدونها في عدد عد الخميس من جريدة الصباح.