أوعبو يحدث اللجنة الإقليمية للانتخابات ببرشيد

أشر نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، رفقة المصطفى الهيبي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية على ميلاد اللجنة الإقليمية للانتخابات المقبلة.

وعرفت عملية إحداث اللجنة سالفة الذكر حضور المسؤولين الاقليميين للأحزاب السياسية، وعدد من الأطر والفعاليات، استعدادا لخوض المنافسة على المقاعد البرلمانية والجماعية بتراب إقليم برشيد، بالإضافة إلى باقي مقاعد الاستحقاقات الأخرى من غرف مهنية ومجلس إقليمي.

وكانت رسائل المسؤول الأول عن الإدارة الترابية باقليم برشيد والمسؤول الأول عن سلطة الاتهام بابتدائية برشيد واضحة وتحمل في طياتها رسائل “مشفرة” مفادها “لا تنازل عن الشفافية والاحتكام فقط لصناديق الاقتراع، وتطبيق القانون على الجميع”.

سليمان الزياني (برشيد)