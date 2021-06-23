بالصور… عائشة گلاع تناقش تسييس ملف الراضي والريسوني أمام “المؤسسة الدبلوماسية”

استضافت “المؤسسة الدبلوماسية”، اليوم الأربعاء بالرباط، عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بحضور 22 من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالرباط، إلى جانب كل من سارة لمرس، إحدى ضحايا توفيق بوعشرين، ومحمد آدم، ضحية سليمان الريسوني، وحفصة بوطاهر، ضحية عمر الراضي.

وقالت كلاع، في مداخلة لها، أن ”دفاع الصحافي بوعشرين حاول تسييس قضيته وتدويلها، وهو ما ينطبق اليوم أيضا على قضيتي الصحفيين الريسوني والراضي”، مؤكدة أن ” مناصري هؤلاء من محاميين وحقوقيين، وعلى رأسها “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، يشجعون على الإفلات من العقاب، من خلال محاولة تسييس هذه القضايا المعروضة أمام القضاء، بغرض لي ذراع القضاء والدولة المغربية”.