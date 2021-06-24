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الصباح الفني

“دولاكروا” يحط الرحال بالرباط

منذ دقيقتين
إحدى لوحات دولاكروا عن المغرب (خاص)
متحف محمد السادس يستعيد لوحات الفنان الفرنسي التي خصصها للمغرب تحط لوحات الفنان الفرنسي أوجين دولاكروا الرحال، في معرض يعد الأول من نوعه بالقارة الإفريقية والعالم العربي، يحتضنه متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، في الفترة ما بين 7 يوليوز و9 أكتوبر المقبلين بعنوان “دولاكروا.. ذكريات رحلة إلى المغرب”. وكشفأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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