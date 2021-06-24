الأولى
فيديو جنسي لقيادي في “المصباح”
أصدرت غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أخيرا، حكما بإدانة شابين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعدما صورا الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت وهو يمارس العادة السرية. وأفاد مصدر “الصباح” أن الموقوفين اللذين أودعا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالرشيدية، أوقفتهما مصالح الأمن بالأمن الجهوي بالمدينةأكمل القراءة »
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