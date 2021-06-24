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الصباح الفني

اختتام مهرجان العود بالبيضاء

منذ دقيقتين
العازف محمد شروق (خاص)
اختتمت، نهاية الأسبوع الماضي، فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان البيضاء الدولي لآلة العود، الذي يروم الاحتفاء بهذه الآلة الموسيقية باعتبارها رمزا للفن والموروث الثقافي الموسيقي العربي. وتميز حفل الختام، الذي احتضنه مسرح محمد زفزاف، في شقه الحضوري، بتقديم عروض موسيقية متعددة من التراث المغربي جادت بها عدد من المجموعات الموسيقية، منهاأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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