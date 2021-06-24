حوادث
سقوط مزوري فواتير للتهرب الضريبي
تابعت النيابة العامة بابتدائية فاس، خمسة أشخاص للاشتباه في تكوينهم شبكة مختصة في تزوير فواتير للتهرب الضريبي، بجنح “التزوير في محرر تجاري والمشاركة في ذلك وفي استعماله”، بعد إحالتهم عليها الاثنين الماضي، من قبل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بفاس. وأحالتهم على أول جلسة لمحاكمتهم لأجل ذلك أمام المحكمة نفسهاأكمل القراءة »
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