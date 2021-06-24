الصباح الفني
قالوا
صلاح الدين كتب المطرب محسن صلاح الدين تدوينة على صفحته بفيسبوك جاء فيها “ابحث في حياتك عن راحة بالك، ودع خلفك كل ما يقلقها”. الغافولي كتب الفنان زكرياء الغافولي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “لا تدع أحدا يوقف ابتسامتك. فهي مصدر الطاقة والإلهام والحب”. الفيلالي كتب حمزة الفيلالي علىأكمل القراءة »
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