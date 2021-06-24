وطنية
استقطابات بالجملة بحزب “الكتاب”
قاد نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية جولة في عدد من الجهات والمدن، في إطار الاستعداد للانتخابات المقبلة، عرفت التحاقات واسعة بالحزب، شملت منتخبين ونشطاء ومواطنين اختاروا الالتحاق بحزب “الكتاب”. وأشرف بنعبد الله، بمقـــــر الفرع الإقليمي للحزب بمراكش، الاثنين الماضي، علــــى استقبال وافدين من حزب الأصالة والمعاصرة، تتقدمهم زكيةأكمل القراءة »
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