الرياضة
بيكهام مع ابنه في “اليورو”
خطف الدولي الإنجليزي السابق، ديفد بيكهام، رفقة ابنه بروكلين، الأنظار في مباريات منتخب إنجلترا في كأس أوربا، المقامة حاليا في 11 مدينة أوربية. وأصر بيكهام على حضور مباريات الإنجليز في كأس أوربا، من أجل دعم مواطنيه، إذ تعتبر هذه المرة الأولى التي يحضر رفقة ابنه بروكلين، لمسابقة رسمية، في وقتأكمل القراءة »
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