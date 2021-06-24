الرياضة
45 مؤهلا للأولمبياد
الفوج الأول يتوجه إلى طوكيو في 8 يوليوز واللجنة الوطنية تفرض ضوابط صارمة بلغ عدد المؤهلين إلى الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في الفترة بين 23 يوليوز و8 غشت المقبلين بطوكيو، 45 رياضيا، يمثلون 15 نوعا رياضيا، في انتظار ما ستسفر عنه التصفيات، التي تخوضها منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية والغولف والسباحة.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا