الرياضة
رسالة رياضية: من يحمي الحكام؟
أخذت ظاهرة الاعتداءات على الحكام تتسع أكثر، وتنمو بشكل فظيع يبعث على التقزز والاستياء، إلى حد المس بسلامتهم الجسدية، وتعريض حياتهم للخطر. لم يعد الأمر مقتصرا على تعريض الحكام للإهانة والمس بالكرامة أثناء قيادة المباريات، خاصة في الأقسام السفلى، لغرض التأثير على قراراتهم، بل تعدى الأمر إلى اعتداءات جسدية، راحأكمل القراءة »
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