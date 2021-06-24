الصباح الفني
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إيقاف سارق 21 طنا من الفستق ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل من ولاية كاليفورنيا، لضلوعه في سرقة 21 طنا من الفستق تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف دولار. وقال مكتب عمدة مقاطعة تولاري في منشور على “فيسبوك” إن ألبرتو مونتيمايور (34 عاما) من مونتمايور تم القبض عليه بعد أنأكمل القراءة »
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