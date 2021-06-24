الصباح الفني
كزينة: روح الحمداوية دائما حاضرة
سلمتك الراحلة الحاجة الحمداوية، المشعل، ومنحتك حقوق إعادة أغانيها، فكيف استغللت ذلك؟ مازلت إلى اليوم، متأثرة بوفاة الفناة القديرة الحاجة الحمداوية، إذ لم يسعفها الموت لتحقيق حلم الغناء، معا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي كانت تتحدث عنه، كثيرا، خلال الأيام الأخيرة من حياتها. كان لي شرف التعامل معأكمل القراءة »
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