حوادث
13 سنة لشبكة تروج “القرقوبي”
وزعت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية سيدي بنور، الاثنين الماضي، 13 سنة سجنا، على خمسة متهمين يشكلون شبكة متخصصة في ترويج الأقراص المهلوسة «القرقوبي» عن طريق وصفات طبية مزورة، بـ4 سنوات حبسا، فيما أدين مساعده الرئيسي ب 3 سنوات حبسا نافذا، كما تمت مؤاخذة المتهمين الثلاثة من بينهم شابة بسنتين حبساأكمل القراءة »
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